الحرة نيوز –

قارنوا بين سرتكم والصورة وأنقذوا أنفسكم

الجسم يرسل لنا إشارات كثيرة عند حدوث الامراض ومن الضروري معرفة هذه الإشارات لأنها في بعض الاحيان تكون قادرة على إنقاذ حياتنا.

وحسب ما نشر موقع “myilifestyle.com” بإمكان شكل سرّتنا أن تكشف لنا إذا كانت بعض الاعضاء في اجسامنا تقوم بوظائفها بشكل سليم.

1- بارزة كالكرة الصغيرة أو الزر: إذا كانت السرة بهذا الشكل فعليك مراقبتها، إذا بدأ حجمها يزداد وكنت قد حملت شيئاً ثقيلاً مؤخراً، فهذه تكون إشارة على “الفتق”.

2- شكل نتوء صغيرة: الأشخاص الذين تكون سرتهم على شكل نتوء صغيرة يكونون أكثر عرضة للفيروسات والإنفلونزا.

3- السرة المنطوية إلى الداخل: هذا الشكل من السرة يشير إلى وجود مشاكل في الجهاز الهضمي، كما أن الأشخاص الذين لديهم هذا الشكل من السرة عادة ما يكون لديهم مشاكل مع الوزن، وفي بعض الأحيان ممكن أن تؤدي إلى الإمساك.

4- على شكل لوزة: الأشخا الذين لديهم هذا النوع من السرة عادة ما يعانون من الصداع الشديد وألم في العضلات والعظام، وقد تكون إشارة على هشاشة العظام.

5- منفخة على شكل حرف U: عادة الأشخاص مع هذا الشكل من السرة يعانون من مشاكل في البشرة والكلى، كما أن شكل السرة هذا ممكن أن يسبب تشوهات للأطفال حديثي الولادة.