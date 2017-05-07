الحرة نيوز –

وضعت بلدية الكويت أربع دول عربية، هي لبنان ومصر والأردن وسلطنة عمان، على قائمة “التشديد”، في خطوة احترازية تشمل كل الشحنات الواردة إلى البلاد، وفقا لصحيفة الرأي الكويتية.

وبينت الصحيفة ان هذا القرار اتخذ بعد اجتماع اللجنة العليا لسلامة الأغذية لمناقشة تبعات إرساليات الخضار والفاكهة الملوثة بمتبقيات المبيدات الحشرية.

وأصدر مدير إدارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندس أحمد الديحاني تعميما داخليا، بإقرار إجراءات جديدة «إضافة إلى الإجراءات المتبعة في شأن تقرير الصلاحية للاستهلاك الآدمي قبل التصريح والإفساح عن إرساليات الخضار والفاكهة الواردة للبلاد، حيث يجب اتخاذ إجراءات احترازية، مثل سحب عينات ممثلة للشحنات وإرسالها إلى مختبر الخضار والفاكهة التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية (مختبر الصليبية)، على أن تحجز الإرسالية في مخزن التاجر لحين ظهور نتيجة المختبر”.

وذكر مدير إدارة الأغذية المستوردة في البلدية المهندس أحمد الديحاني في تعميم داخلي، أن ذلك يأتي «حرصا على المصلحة العامة، وانتظاماً لحسن سير العمل على الوجه الأكمل، وبناء على توصية اللجنة العليا لسلامة الأغذية في شأن وجود آثار لمتبقيات المبيدات الحشرية بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها في بعض أنواع الخضار والفاكهة من بعض الدول».

وأضاف «يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لكافة شحنات الخضار والفاكهة الواردة، مع التشديد على الدول التالية (جمهورية لبنان – جمهورية مصر العربية – الممكلة الأردنية الهاشمية – سلطنة عمان)، وعلى مراقبي المراقبات ورؤساء الأقسام ومشرفي النوبات والأجهزة الرقابية التقيد التام بكل التعليمات الواردة وتعميمها على الموظفين والتوقيع بالعلم».

إلى ذلك، قال مساعد الأمين العام للتسويق في وزارة الزراعة الأردنية، الدكتور صلاح الطراونة إن صادرات الخضار والفواكه إلى دولة الامارات العربية المتحدة ارتفعت من 110 برادات وبحجم 2100 طن في الخمسة أيام الأولى من شهر نيسان الماضي إلى 165 براد بحجم 3140 طن خلال الخمسة أيام الأولى من شهر أيار الحالي، أي بزيادة 35% .

وأضاف الطراونة إن الصادرات تركزت على محصول البندورة حيث تم تصدير حوالي 500 طن يوميا.