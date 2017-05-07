أخـبـار مـحـلـيـة وثيقة .. قرار باعفاء المكاتب المهنية في الرصيفة من دفع الرسوم مايو 7, 2017 2:57 PM34 الحرة نيوز – محمد الحريرينجح المحامي جهاد ابو أعمر في الحصول على قرار من محكمة بلدية الرصيفة يقضي باعفاء المكاتب المهنية من دفع رسوم الترخيصواعتبرت هذه القضية من أهم القضايا التي كانت تؤرق قطاع المكاتب المهنية آخر الأخبارأردني يتزعم شبكة دولية لتزوير الشيكات أخـبـار مـحـلـيـة مايو 7, 2017مؤتمر : “حوارية حول العلاقة بين مجلس النواب والحكومة وأداء الكتل... بـانـوراما مايو 7, 2017كوكا كولا » تتبرع لـ «إسرائيل » سرًا أخـر الأخـبـار مايو 7, 2017مشاجرة في جامعة آل البيت والاعتداء على طالبة وكسر هاتفها أخـر الأخـبـار مايو 7, 2017اشهار كتاب ” تاريخ الإتصال والإعلام العربي ” للدكتور عصام الموسى بـانـوراما مايو 7, 2017 الأكثر مشاهدةأين العفو العام ياجلالة الملك..؟ Uncategorized أبريل 25, 2017نصابة من سكان الرصيفة تحتال بملايين الدنانير وتهرب الى مصر أخـبـار مـحـلـيـة مايو 1, 2017قرار من الحكومة المصرية بنزع حجاب أي فتاة بالقوة..فيديو الشرطة تدعس... أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة مايو 1, 2017عفو عام بعد انتهاء القمة العربية Uncategorized مارس 29, 2017بعد الافراج عن الدقامسة ..أيهما اغلى الدماء العربية أم الإسرائيلية مـقـالات الـحـرة مارس 12, 2017الحكومات تنفذ البرامج وتغييرها لن يحل المشكلة مـقـالات الـحـرة فبراير 20, 2017الطقس في عمّانAmmanclear sky 24.5 ° C 25 ° 24 ° 29% 7.2kmh 0%الأثنين 22 °الثلاثاء 27 °الأربعاء 28 °الخميس 30 °الجمعة 26 °