الحرة نيوز – محمد الحريري

نجح المحامي جهاد ابو أعمر في الحصول على قرار من محكمة بلدية الرصيفة يقضي باعفاء المكاتب المهنية من دفع رسوم الترخيص

واعتبرت هذه القضية من أهم القضايا التي كانت تؤرق قطاع المكاتب المهنية