الحرة نيوز –

شهد مقر التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي مساء أمس السبت تواجدا كبيرا لشيوخ ووجهاء العشائر توافدوا من مختلف مناطق المملكة ملبين دعوة رئيس التجمع د.سطام حاكم الفايز الذي يحرص بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة الى عقد هذه الاجتماعات للوقوف على آخر المستجدات وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا المحلية

وجرى خلال الاجتماع تسمية مدراء لمكاتب التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي وذلك في سياق التطور الذي يشهده واتساع نطاق عمله وعلى ضوء اجتماع الهيئة التأسيسية حيث تم اتخاذ قرارا بافتتاح فروع للتجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي في مختلف أنحاء المملكة وتسمية مدراء لهذه المكاتب جرى اختيارهم بطريقة مدروسة والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة ومن الشخصيات المعروفة بالانتماء والولاء للقيادة الهاشمية والوطن ومن كان لهم بصمات وطنية كبيرة

كما بحث رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي د.سطام الفايز مع الحضور الاستعدادات للاحتفال بعيد الاستقلال حيث سيحيي التجمع هذه المناسبة الوطنية كما هو دأبه كل عام بطريقة لائقة تتناسب مع مدى أهميتها حيث جرى الاعداد لها ووضع خطة متكاملة سيُعلن عنها في حينها

الى ذلك وعلى هامش تسمية مدراء لمكاتب التجمع ألقى الفايز كلمة شكر فيها الحضور على تلبية الدعوة والذين جاءوا من مختلف مناطق مملكتنا الحبيبة وهذا يدل على حرص الجميع على استمرار مسيرة التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي الذي نعتز جميعا في العمل تحت مظلته لخدمة الوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم

وأضاف أحب أن أذكر الجميع بأن الهيئة التأسيسية للتجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي قد قررت في اجتماعها تسمية مدراء للمكاتب في مختلف محافظات المملكة ومن تم اختيارهم للعمل في هذه المهمة هم من خيرة الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والقدرة على تولي هذه المهمة حيث بذلوا الكثير من وقتهم وجهدهم لخدمة الوطن والقيادة الهاشمية متمنيا لكم جميعا التوفيق والنجاح مثمنا جهدكم الصادق وحبكم للوطن

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