الحرة نيوز –

رفعت شركة مياه اليرموك كشوفات باسماء 345 مشتركا ترتبت عليهم ذمم مالية بقيمة نصف مليون دينار من الذين تم نشر اسماءهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/12/2016 ولم يقوموا بمراجعة الشركة لتصويب امورهم المالية بعد انقضاء المده القانونية المسموح بها وهي 60 يوما من تاريخ النشر، وذلك للسير باجراءات الحجز على امولهم المنقولة وغير المنقولة.

وأكد مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس حسن الهزايمة، ان الشركة سترفع كشوفات الحجز تباعا لكل من تم نشر اسماءهم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/12/2016 بعد التوثق من الارقام الوطنية للمشتركين حيث تتمثل اجراءات الحجز بمخاطبة كل من إدارة ترخيص السواقين والمركبات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مركز ايداع الأوراق المالية،البنوك، دائرة الأراضي والمساحة للحجز على الاموال المنقولة وغير المنقوله، وفي حال كان الشخص متوفياً سيتم الحجز على الاموال المنقوله وغير المنقوله لورثتة.

وبين أنه يتوجب على المواطنين الذين تم الحجز على اموالهم مراجعة الشركة وتسديد 50% من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف او بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا الهزايمة، المواطنين الذين ترتبت عليهم ذمم مالية بمراجعة الشركة لتسوية امورهم وتوفير الوقت والجهد وعناء مراجعة الدوائر الحكومية لرفع الحجز في حال لم يقوموا بالتواصل مع الشركة خلال فترة السماح المعلن عنها.

وأوضح أن تحصيل هذه الديون سيكون له أثر كبير في مساعدة الشركة للبحث عن مصادر مائيه جديدة وتطوير الخدمات المقدمة خاصة مع تزايد أعداد المشتركين وأعداد اللاجئين ومما يزيد من الضغط على الموارد المائية بالإضافة الى ارتفاع فاتورة الكهرباء السنوية نتيجة تشغيل العديد من المصادر.

يشار انه يمكن الاطلاع على الكشوفات من خلال موقع الشركة الالكتروني (www.yw.com.jo) او على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة (شركة مياه اليرموك-مديرية الاعلام والاتصال ، او @yarmoukwater) حيث جرى نشر كافة الكشوفات على هذين الموقعين منذ بداية حملة التحصيل التي ابتدأتها الشركة في شهر اب من العام الماضي .