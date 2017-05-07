الحرة نيوز –

مندوبا عن رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة رعى نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية المهندس إبراهيم خريس أمس حفل إشهار كتاب “تاريخ الاتصال والإعلام العربي” للدكتور عصام الموسى والذي أقيم في مكتبة سليمان الموسى في مركز الحسين الثقافي. وقال المهندس خريس أن دور الأمانة الريادي ينهض في نشر إبداع الكاتب المتنوع وإنتاج البرامج الثقافية لخدمة المجتمع والفرد على حد سواء. ونوه خلال الحفل الذي حضره المدير التنفيذي للثقافة سامر خرينو ومدير دائرة المكتبات العامة حاتم الهملان وأدارته نوزت ابو العسل ، إلى دور الأمانة الفاعل على المستوى الوطني من خلال ابرازها للهوية الوطنية في المحافل الدولية ونشر ودعم النتاجات الثقافية الوطنية وإتاحة الفرصة لكل المبدعين والمثقفين في شتى المجالات وإبراز دورهم الوطني على الصعيدين المحلي والإقليمي. وفي مداخلة للدكتور إبراهيم أبو عرقوب قال فيها يهدف الكاتب إلى تقديم رؤية جديدة لتاريخ الأمة العربية من منظور الإتصال والإعلام بتسليط الضوء على إسهاماتها وإنجازاتها في مختلف المجالات وجهودها في بناء الحضارة العربية من خلال كتاب علمي يعتبر مرجع مهم لأساتذة وطلبة الإعلام على حد سواء لما يشتمل عليه من عناوين ومعلومات تاريخية وعلمية عن الإتصال العربي ودوره الفعال في نشوء الحضارات الإنسانية، معتمدا على الكثير من المصادر والمراجع العربية والأجنبية التي أرخت لتاريخ الإتصال. من جانبه قال المدير التنفيذي للثقافة سامر خرينو أن الكاتب سرد في كتابه أن اللغة هي أول وسائل الاتصال التي أستخدمها الإنسان، واعتماده عليها كوسيلة إتصال أساسية أدى إلى تطوير بعض الحواس والمهارات لديه ، ليحقق أفضل اتصال ممكن فأصبحت حاسة السمع لديه في أقوى حالاتها، واستخدم الكاتب أسلوب الذاكرة في تخزين المعلومات والمعارف مما أدى إلى بلوغ مهارة الحفظ لديه وأصبح للكلمة قوة تعبيرية كبيرة ولذلك فهي أول شكل من أشكال الإعلام والاتصال ، وتميز الكتاب ببساطة اللغة المكتوبة وسلاستها، وتسلسل الأحداث وعمق المضامين.

وقدم الناقد فرحان عليمات قراءة تحليلية لمضمون الكتاب بين فيها أن الكتاب ركز على دراسة النشأة والتطور التارخي للإتصال والإعلام العربي ووسائله ليفسر عملية تطور هذه الوسائل بصورة مستمرة وتحقيق افضل الطرق التي يمكن من خلالها أن يتم الإتصال بين الأفراد والجماعات والمجتمعات حاضرا ومستقبلا.

وفي كلمة ألقاها مؤلف الكتاب الدكتور عصام الموسى قال: بعد عشرين سنة من العمل والتأمل في الموضوع جاء الوقت ليرى كتابنا هذا النور، وإن شعوري في هذه اللحظة بأني قدمت كتابا جديدا في تاريخ أمتنا العربية غير مسبوق خاصة فيما يتعلق بالبعد الحضاري في الإتصال للأنباط الذين خلفوا لنا حرفا عربيا مبينا، وصولا إلى أثر ابو جعفر المنصور الخالد في الإيعاز بتطوير صناعة الورق التي ازدهرت في العصر العباسي وجعلته زمنا ذهبيا في الثقافة العربية مؤثرا في الحضارة العالمية، وصولا إلى النهضة العربية الحديثة التي كانت قامت على رؤى المفكرين والصحفيين العرب في بلاد الشام الذين مهدوا الطريق لقيام وعي قومي، فنظام الإتصال في أي مجال هو بمثابة عصب الحياة. واضاف ان الكتاب يعالج النظام الاتصالي الذي ساد في المنطقة العربية منذ 8000 سنة ق.م وحتى زمننا الرقمي الراهن. ويقدم الكتاب في 360 صفحة قراءة نقدية تحليلية غير مسبوقة لتاريخنا في الإعلام والاتصال ترجع الى الجذور الأولى إلى العام 8000 ق.م التي قادت إلى تطوير الأبجدية العربية النبطية حوالي العام 150 ق.م، وصولا إلى زمننا الحالي، حين اصبح الاتصال الجماهيري (الإعلام) شاسعا.