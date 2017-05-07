الحرة نيوز –

أكد خالد البكار رئيس الكتلة الديمقراطية على أهمية وجود علاقة تشاركية مع الحكومة. ومتوازنة أيضاً، مبنية على التوازن والفصل بين السلطات. وشكا من وجود مفهوم سائد ينظر لمن يختلف مع الحكومة كمن يختلف مع الدولة بسلطاتها كافة.

وفيما يخص الصعاب التي تواجه عمل الكتل، نبّه خالد البكار إلى البيئة غير المواتية لمناقشة القوانين التي تعمل في ظلها الرئاسة، حيث أوضح أن جدول الأعمال والمرفقات توزع قبل موعد الجلسة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، وهذا لا يعطي الوقت الكافي للكتلة لمناقشة المواد المعروضة عليها. كما أن الحكومة تحيل أحياناً مجموعة كبيرة من القوانين دفعة واحدة، كما هي الحال الآن بإحالة ثمانية قوانين تتعلق بالقضاء ليتم إقرارها في دورة استثنائية قادمة، فالمجلس لا يأخذ وقته للنقاش، والحكومة لا تراعي احتياج الكتل على هذا الصعيد. ويضيف البكار بأن مجلس النواب يمرر تحت الضغط القوانين المعروضة عليه، ثم نكتشف الثغرات بعد عدة أشهر، فتلجأ الحكومة إلى إرسال مشاريع قوانين معدلة إلى مجلس النواب.

وفيما يخص تطوير عمل الكتل، شدّدت أكثر من كتلة على وجوب دعم الكتل لتمكينها من أداء عملها.