الحرة نيوز –

ماذا ينتظر مدير الأمن العام..هل ينتظر ادانة من منظمة هيومن رايتس للانتهاكات لحقوق الانسان التي تكررت وأدت الأولى منها الى وفاة شاب نتيجة ضربه في مركز أمن الجيزة حتى الموت

في حادثة ثانية تم توقيف مواطنا يعمل مهندسا ويدعى حمزة في مركز

أمن البحر الميت بسبب عدم وجود بطاقة شخصية معه وفي المركز تم ضربه بشكل “مبرح”

هل هذه هي الطريقة المثلى لفرض هيبة الدولة وهي ضرب المواطن بل ألا يضعنا ذلك في مصاف الدول التي لاتحترم حقوق الانسان ولماذا ازدادت معدلات انتهاك حقوق الانسان في عهد مدير الأمن الحالي

تساؤلات يطرحها كل مواطن