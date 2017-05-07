الحرة نيوز –

نجح إيمانويل ماكرون في الوصول إلى قصر الإليزيه بعد فوزه على منافسته مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت اليوم الأحد.

وقد أغلقت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها، مساء الأحد، في ختام الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، حيث تشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون من المرجح أن يتغلب فيها على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها ماكرون (وسط) ولوبان (يمين متطرف) بلغت عند الإغلاق 65.300%.

وبذلك، تكون نسبة المشاركة سجلت تراجعاً كبيراً مقارنة مع نظيرتها في الوقت نفسه خلال الدورة الأولى في 23 إبريل/نيسان (69.42%) ومع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية عام 2012 (71.96%).