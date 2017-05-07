الحرة نيوز –

غادر قرابة ٢٠ معتمرا الديار المقدسة، الأحد، بعد أن علقوا في مكة المكرمة، وذلك لرفضهم الركوب في حافلة خصصت لنقلهم يوم الجمعة الماضي بسبب عدم توفر مقاعد وأماكن لأمتعتهم كافية ما أدى إلى بقائهم في مكة المكرمة حتى عصر الأحد.

وما حصل معهم، حيث تواصلت وسائل اعلامية مع وزارة الأوقاف التي أكدت على لسان مدير شؤون العمرة والناطق الإعلامي باسم دائرة الحج والعمرة يوسف القضاة أن الوزارة وبناء على توجيهات من الوزير الدكتور وائل عربيات قامت بمتابعة موضوع المعتمرين مع الشركة لإرسال مركبة جديدة لنقل المعتمرين وإعادتهم إلى أرض الوطن، حيث أبغت الوزارة بتأمين حافلة ، الأحد، من أجل إكمال برنامج المعتمرين وإعادتهم إلى الأردن.

من جهتها أكدت الشركة أنها أبلغت الوزارة بتأمين حافلة مساء الأحد وتحديدا عند الساعة الرابعة عصرا من أجل إكمال برنامج المعتمرين وإعادتهم إلى الأردن، وقد أوفت بتعهدها.

ومن المتوقع أن يصل المعتمرون إلى الأردن الاثنين.