الحرة نيوز –

أصيب 4 أشخاص بأعيرة نارية خلال بمشاجرة جماعية بين افراد عشيرتين في الصريح، الأحد، وتم نقلهم إلى مستشفى الملك المؤسس وحالتهم العامة متوسطة، في حين أصيب شخصا آخر بكسر بالذراع وتم إسعافه إلى مستشفى التخصصي، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر إن الوضع الأمني تحت السيطرة وتم تثبيت دوريات أمنية تحسبا لتجدد المشاجرة.

من جهة أخرى، أصيب 3 أشخاص في مشاجرة بالحي الشمالي، استخدم فيها العصي والأدوات الحادة، وتم إسعافهم إلى مستشفى الأميرة بسمة وحالتهم العامة جيدة.

وبين المصدر إنه تم إلقاء القبض على جميع المشاركين بالمشاجرة وفتح تحقيق للوقوف على أسبابها.