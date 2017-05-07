الحرة نيوز –

تتجه الحكومة، إلى توسيع عدد الموظفين الخاضعين لقانون “الكسب غير المشروع”، بإعطاء نفسها الحق بتحديد موظفين جدد سيخضعون للقانون.

وحسب مسودة تعديل مقترح على قانون “الكسب غير المشروع”، تطبق أحكام القانون على “شاغل اي وظيفة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون عليه”.

وتختص “دائرة إشهار الذمة المالية”، بتلقي الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام قانون “الكسب غير المشروع”، وأي بيانات وإيضاحات متعلقة بها وأحالته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ومن المنتظر، عرض هذه التعديلات، على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، بهدف تنقيحا، وتعديل ما يلزم، قبل إرسالها للحكومة.

وكانت الحكومة، وافقت، مؤخرا، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع.