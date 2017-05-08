الحرة نيوز –

أصدرت عشيرة الشياب في الصريح بيانا تضمن اعتذارها عن استقبال المعزين على خلفية المشاجرة التي وقعت في البلدة وأدت الى مقتل أحد أبنائها

وفيما يلي نص البيان

إلى الاهل في مدينة الصريح وخارجها المتضامنين معنا بمقتل ابننا د.قتيبه محمد فرحان الشياب. ..

نقدر كل مشاعركم ونعتذر لكم عن استقبال العزاء…وسيكون عزاءنا بانفاذ القانون والقصاص من القتله والمجرمين ….وننتظر من الجميع موقف واضح لكل هذه العمليات الإجرامية التي تستهتر بحياة أبنائنا المسالمين ببلدنا الآمن…..

وحسبنا الله ونعم الوكيل…

رائد احمد فرحان الشياب