الحرة نيوز –

اكد مواطنون عن قيام السفارة الامريكية في عمان بالغاء تأشيرات حصلوا عليها بصورة قانونية من قبلها .

وقال سالم الصويص احد المتضررين من قرار السفارة الامريكية بسحب “الفيزا” بأنه تلقى اتصالا من السفارة الامريكية لمراجعتهم، وعند حضوره للموظفة المسؤولة ابلغته بقرار السفارة بالغاء تأشيرته التي حصل عليها قبل اشهر ومدتها خمس سنوات، والحال ذاته بالنسبة لتأشيرة زوجته.

شكاوى من مواطنين اردنيين اكدوا بأنهم حصلوا على “الفيزا” بالطرق القانونية وبعد استكمال كافة الوثائق المطلوبة، الا انهم فوجئوا باتصال السفارة الامريكية معهم وحضورهم اليها لاحقا ليتم ابلاغهم بالغاء “الفيزا”!!

الصويص اكد بأن هذا الاجراء يعتبر انتهاكا خارقا للمعايير الدولية المعمول بها بالحصول على تأشيرات الدول، معتبرا ما قامت به السفارة الامريكية يعكس السياسات المتخبطة التي تتعامل بها مع مواطني دول المنطقة، ومشيرا الى ان قرار الغاء “الفيزا” يجيء في سياق دحض مزاعم الولايات المتحدة بالديمقراطيات وحقوق الانسان