الحرة نيوز –

قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور صلاح الدين رومي ملكاوي مديرا عاما لشركة الكهرباء النووية الأردنية اعتباراً من تاريخ 4/5/2017، حيث كان يشغل الدكتور ملكاوي نائباً لمدير عام الشركة منذ تأسيسها مطلع العام 2016. وقد كان يشغل الدكتور ملكاوي رئيساً لقسم الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لثماني سنوات وخلالها مستشاراً فنياً لهيئة الطاقة الذرية الأردنية. والدكتور ملكاوي حاصل على شهادتي الدكتوراة والماجستير في الهندسة النووية والبكالوريوس في الهندسة الألكترونية. كما عمل ضابطاً في سلاح الجو الملكي الأردني. وللدكتور ملكاوي أبحاث ودراسات عديدة في مجال الهندسة النووية منشورة في مجلات عالمية متخصصة ومشاركات في مؤتمرات دولية متخصصة أهلته للاستعانة به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل معها كخبير في مشاريع المفاعلات النووية في العديد من دول العالم. ومن االجدير بالذكر بأن شركة الكهرباء النووية الأردنية هي شركة حكومية مملوكة بالكامل من قبل الحكومة الأردنية، حيث تم تأسيسها في نهاية العام 2015 للعمل على مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء.