الحرة نيوز –

اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب في تعميم اصدره اليوم الاثنين الى ادارات الوزارة ضرورة العمل بالقانون المعدل لقانون الصحة العامة رقم (11) لسنة 2017 بعد نشره في الجريدة الرسمية في الاول من شهر ايار الجاري .

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة حاتم الازرعي ان من شأن التعديلات التي طرأت على هذا القانون فيما يتعلق بالوقاية من اضرار التدخين ان تحدث نقلات نوعية هامة على صعيد جهود الوزارة لمكافحة آفة التدخين .

واضاف ان التعديلات التي ادخلت على القانون جوهرية وحيوية وسيكون لها التأثير العميق على الجهود الاردنية المبذولة للحد من ظاهرة التدخين التي تأرق المجتمع وتشكل خطرا محدقا بالصحة العامة .

واشار الازرعي الى ان من ابرز التعديلات التي ادخلت على القانون بعد جدل واسع حولها اعتبار دواوين الجمعيات والروابط والعشائر ضمن الاماكن العامة المحددة في القانون والتي يحظر فيها التدخين .

واكد ان التعديلات شملت تغليظ العقوبات ومن شأن ذلك ان يشكل قوة ردع اكبر من ذي قبل واعطاء مردود افضل لجهود المكافحة .

وبين انه وفقا للتعديل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن مائتي دينار كل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في الاماكن العامة المحظور التدخين فيها ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار لسماح المسؤول عن المكان العام المحظور التدخين فيه لأي شخص بتدخين اي من منتجات التبغ في المكان وعدم الاعلان عن منع التدخين في المكان العام وبيع السجائر بالمفرد ولمن هم دون الثامنة عشرة وتوزيع مقلدات منتجات التبغ او بيعها .

واكد الازرعي ان العقوبات غلظت بشكل حاد وبالتدرج صعودا كلما كانت المخالفة اكثر الحاقا للضرر بالصحة العامة .

وفي هذا السياق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار لكل من قام بتدخين اي من منتجات التبغ في دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس في القطاعين العام والخاص او السماح بذلك.

كما توجه ذات العقوبة الرادعة لكل من عرض اي من منتجات التبغ وطبع او عرض او نشر اي اعلان لاغراض الدعاية لاي من منتجات التبغ ووضع ماكنات لبيع منتجات التبغ وصنع او استيراد مقلدات منتجات التبغ او اي جهاز يستخدم لغايات التدخين.