الحرة نيوز

تساؤلات في أوساط الشركات والمحلات التجارية والمؤسسات حول غياب الأمن والاستعانة بأصحاب الأسبقيات والزعران للحماية

ظاهرة غريبة لم نألفها طوال عمرنا حيث كان المواطنون فيما مضى من الوقت يتوجهون للمراكز الأمنية لتقديم الشكاوي عندما يتعرضون لمشكلة يعجزون عن حلها

في ذلك الوقت كان المواطن يثق برجل الأمن وكانت أمور الناس في أحسن حال ولكن في هذه الأيام أنتشرت ظاهرة غريبة وغير مألوفة حيث أصبح الأزعر والبلطجي رمزا للعدالة في نظر الكثير من أصحاب الحقوق الذين عجزوا عن تحصيلها

السطور السابقة التي وردت في بداية هذا المقال هي عناوين عريضة لتساؤلات تدور في أوساط الكثير من المحلات التجارية والشركات والمؤسسات

مثل هذه الظاهرة أنتشرت في مختلف أنحاء المملكة حيث أصبح البلطجي والمشهور بالحصول على الخاوات من المحلات التجارية وغيرها أصبح هؤلاء هم من يقومون بتحصيل حقوق المواطنين لقاء أجر أو نسبة من الأموال التي ينجحون في الحصول عليها ومثل هؤلاء الأشخاص مستعدين لإرتكاب أي جريمة ليبرهنوا للمواطن أنهم قادرون على النجاح في مهمتهم حيث يلجأؤون لتعذيب أي شخص أو اختطافه من بين أولاده وعائلته لارغامه على دفع المطلوب منه

التساؤلات والهمس الذي يدور لم يعفي مدير الأمن العام الحالي من مسؤولية حدوث مثل هذه الأمور

رغم أن الأمن العام يعرف كل أزعر وكل صاحب أسبقيات والمشهورين بالخاوات ورغم ذلك لايوجد اجراءات رادعة تكفل وضع حد لهم بل وصلت الأمور الى اتهام بعض المسؤولين من رجال الأمن بالتواطؤ مع البلطجية والزعران لقاء منافع شخصية يغلبونها على مصلحة الوطن والمواطن وهذا أمر خطير خاصة اذا ماوجد في جهاز حساس مثل جهاز الأمن العام مما يستوجب التحرك الفوري من قبل أعلى المستويات لردعهم ووضع حدا لهم

المخاوف كبيرة من اتساع نطاق ظاهرة البلطجية ومن يتولون مثل هذه الامور حيث تشكل على المدى البعيد خطورة على الأمن الاجتماعي وتدفع المواطنين للجوء للزعران والبلطجية بدلا من الحصول على حقوقهم بالطرق القانونية

بل والأغرب من ذلك أن بعض المؤسسات أصبحت تستخدم أصحاب اسبقيات كموظفين أمن وحماية حيث يتولى مثل هؤلاء هذه المهمة رغم وجود شركات مرخصة

هذه التساؤلات عن سبب غياب الأمن العام بل مالذي يشغله عن القيام بواجبه وهل هناك أهم من هذه القضية الخطيرة

ماهو الشيء الذي يمنع مدير الأمن العام من التحقيق والوصول للمسؤولين الذين وجهت لهم الاتهامات بالضلوع والتواطؤ مع الزعران والكشف عن غاياتهم