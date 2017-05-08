الحرة نيوز –

العدوان يؤكد احترامه لرؤساء الأندية ويقول “فصل في الملعب وأخوة في الرياضة”

أكد رئيس النادي الفيصلي الشيخ سلطان الماجد العداون أن شعار “دق الخشوم” لم يطلق تجاه أي من رؤساء الأندية.

وبين في حديث خلال احتفال اقامه النادي يوم الاثنين بمناسبة فوزه ببطولة الدوري للمرة 33 في تاريخه أن الشعار جاء رداً على رئيس نادي منشية بني حسن.

واوضح ” عندما اطلقنا شعار (دق الخشم) لم نقصد أي نادٍ آخر، ورئيس نادي منشية بني حسن اطلق الشعار وحينما رددنا عليه لم نرد على رئيس أي ناد آخر”.

وأضاف العدوان ” نحن نحترم رؤساء الأندية وهم أعزاء واحباء علينا، وصحيح أننا (فصل في الملعب) ولكننا (اخوة في الرياضة)”.

وختم حديثه الشيخ سلطان بالقول ” اهدي الفوز إلى جماهير النادي الفيصلي وسنكون باذن الله من نصر إلى آخر”.