الحرة نيوز –

اغلقت الرقابة الصحية في مديرية الصحة بلواء الاغوار الشمالية اليوم الاثنين، اربع مؤسسات تجارية مخالفة لشروط الصحة العامة، بحسب مساعد مدير صحة محافظة اربد للواء الاغوار الشمالية الدكتور كمال النجار.

وقال النجار، ان الاغلاق “شمل مخبزين لا تتوفر في كل منهما شروط ومتطلبات الصحة العامة ومسبحين لعدم استكمال كل منهما متطلبات الترخيص اللازمة”، مؤكدا تكثيف برامج الرقابة الصحية الميدانية في جميع مناطق اللواء للوقوف على سلامة المواد الغذائية التي تباع او تنتج في الاسواق، الى جانب جمع عينات من مياه الشرب من مصادر التغذية والشبكات وخزانات المياه في منازل المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، واجراء المتابعات المخبرية لتلك العينات والتحقق من صلاحيتها للشرب فضلا عن متابعة الملاحظات والشكاوى البيئية.

وشدد على ضرورة تقيد المؤسسات التجارية وربات البيوت في التعامل السليم وبدرجات حرارة مناسبة لعملية حفظ الاغذية واللحوم لتلافي تأثرها سلبا بدرجات الحرارة المرتفعة، لافتا الى ان الرقابة الصحية لن تتهاون مع اي مخالفات صحية للمؤسسات التجارية حرصا على سلامة الاغذية التي تبيعها.