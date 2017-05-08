أخـر الأخـبـار اتلاف خضار اردنية مصدرة للكويت مايو 8, 2017 9:24 PM18 الحرة نيوز –قرر وزير الزراعة اتلاف ارسالية الخضار ( زهرة وملفوف ) التي تم تصديرها الى الكويت داخل الحدود الكويتية.واوضح اليوم ان السلطات الكويتية رفضت دخول حوالي 10 طن زهرة وملفوف لم تكن ضمن المواصفات. آخر الأخبارفيديو – لن تصدقوا سبب وضع ملقط الغسيل على فتحات المكيف... مـنـوعـات مايو 8, 2017اتلاف خضار اردنية مصدرة للكويت أخـر الأخـبـار مايو 8, 2017الأغوار .. اغلاق 4 مؤسسات تجارية غذائية أخـبـار مـحـلـيـة مايو 8, 2017ذات 3 أعوام .. الامن يعثر على طفلة كانت مفقودة بمنطقة... أخـر الأخـبـار مايو 8, 2017الشيخ سلطان العدوان يوضح قصة شعار “دق الخشوم” أخـر الأخـبـار مايو 8, 2017 الأكثر مشاهدةأين العفو العام ياجلالة الملك..؟ Uncategorized أبريل 25, 2017قرار من الحكومة المصرية بنزع حجاب أي فتاة بالقوة..فيديو الشرطة تدعس... أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة مايو 1, 2017نصابة من سكان الرصيفة تحتال بملايين الدنانير وتهرب الى مصر أخـبـار مـحـلـيـة مايو 1, 2017عفو عام بعد انتهاء القمة العربية Uncategorized مارس 29, 2017بعد الافراج عن الدقامسة ..أيهما اغلى الدماء العربية أم الإسرائيلية مـقـالات الـحـرة مارس 12, 2017الحكومات تنفذ البرامج وتغييرها لن يحل المشكلة مـقـالات الـحـرة فبراير 20, 2017الطقس في عمّانAmmanclear sky 24.5 ° C 25 ° 24 ° 31% 0.8kmh 0%الثلاثاء 27 °الأربعاء 29 °الخميس 23 °الجمعة 26 °السبت 29 °