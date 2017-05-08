الحرة نيوز –

قرر وزير الزراعة اتلاف ارسالية الخضار ( زهرة وملفوف ) التي تم تصديرها الى الكويت داخل الحدود الكويتية.

واوضح اليوم ان السلطات الكويتية رفضت دخول حوالي 10 طن زهرة وملفوف لم تكن ضمن المواصفات.