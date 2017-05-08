الحرة نيوز –

يعاني الكثيرون من مشكلة تشكّل الروائح الكريهة داخل السيارة، وذلك بسبب عدم تهوئتها بالشكل الكافي واستعمال المكيف بدلاً من فتح النوافذ، خصوصاً خلال الطقس الشديد البرودة أو الحرّ… فما الحل في تلك الحالة؟

إليكم هذا الحلّ المذهل والبسيط، وذلك بعيداً من معطرات السيارة المركّبة والتي تتمتع أحياناً برائحة قوية ومزعجة، كما أنها مضرّة بسبب احتوائها على مواد كيميائية.

لذلك، ولتفادي أمراض عديدة مثل الربو وحتى السرطان، إستبدلوا طرق التعطير الصناعية بتلك الطبيعية، والتي تستطيع أن توفرها لك طريقة “الملقط الخشبي” الخاص بالغسيل.. كيف ذلك؟

كل ما تحتاجه هو ملقط خشبي من أي حجم كان مع أي زيت أساسي طبيعي تحبّ رائحته مثل زيت اللافندر، زيت جوز الهند وغيرهما من الزيوت العطرية. قم بسكب بعض القطرات على الملقط، واعمد إلى تثبيت الأخير على فتحات المكيف كما في الصورة أعلاه.

وهكذا وكلّما قمت بتشغيل المكيف، ستنبعث رائحة زكية ورقيقة من دون أن تعرّض نفسك لأي مواد كيميائية مضرّة، وبالعطر التي تريده.

ملاحظة: لضمان فعالية هذه الطريقة، من الضروري أن يكون الملقط أو المشبك خشبياً كي يمتصّ الزيت العطري، على عكس الملاقط الأخرى البلاستيكية أو المصنوعة من أي مادّة أخرى.

تستطيع اللجوء إلى هذه الطريقة أيضاً لتعطير المنزل، على فتحات المكيّف أيضاً في حال وجوده، ولكنّك قد تحتاج لملاقط أكبر أو بكمية أكثر، كما لكمية أوفر من الزيوت للحصول على نتيجة ملحوظة حسب كبر الغرفة.