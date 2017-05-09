الحرة نيوز –

تكررت مأساة دفن الفنانة هالة حسني والتي كانت منذ أيام قليلة، حيث لم يحضر الدفن إلا سبعة فنانين، وهو الامر الذي حدث أيضاً للأسف بشكل أكبر في جنازة الراحلة نجاح حفيظ.

حيث تكررت الصدمة بشكل أكبر في جنازة حفيظ، التي وضعت بصمة راسخة في الدراما السورية منذ بدايتها بخاصة عبر شخصية “فطوم حيص بيص” في مسلسل وفيلم “صح النوم”.

وقد كتب الممثل والمخرج السوري عارف الطويل عبر حسابه الخاص على موقع “فيسبوك” تدوينة: “في موكب غير مهيب يعني ( سيارتين وسبعة اشخاص ) تم قبل قليل تشييع جنازة احدى اعمدة الفن التلفزيوني في سورية .. نجاح حفيظ .. نحن آسفون”.

وأثارت صور ومقاطع الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التقصير الرسمي والفني بحق الفنانتين نجاح حفيظ وهالة حسني