الحرة نيوز –

الأصدقاء يهنؤون الاستاذ جمال الزغول (ابو قصي ) بمناسبة عيد ميلاده الميمون، سائلين المولى عز وجل أن يمتعك بموفور من الصحة والعافية، وأن يديم عليك نعمته وفضله.

كل عام وانت بالف الف خير

اصدقاؤك واحبابك ..