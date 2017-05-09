الحرة نيوز –

أصيب 14 طالب بتسمم غذائي في احدى المدارس بمنطقة المرقب اثر تناولهم أطعمة فاسدة ، وفق بيان الدفاع المدني.

و قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين و نقلهم الى مستشفى البشير الحكومي حيث وصفت الحالة العامة للإصابات بالمتوسطة .