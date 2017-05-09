أخـر الأخـبـار بيان للدفاع المدني حول تسمم طلاب المدارس مايو 9, 2017 10:47 AM0 الحرة نيوز –أصيب 14 طالب بتسمم غذائي في احدى المدارس بمنطقة المرقب اثر تناولهم أطعمة فاسدة ، وفق بيان الدفاع المدني. و قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين و نقلهم الى مستشفى البشير الحكومي حيث وصفت الحالة العامة للإصابات بالمتوسطة . آخر الأخباربيان للدفاع المدني حول تسمم طلاب المدارس أخـر الأخـبـار مايو 9, 2017اﻻصدقاء يهنؤون جمال الزغول بعيد ميلاده مـنـاسـبـات مايو 9, 2017صلاح حيمور .. ميلاد سعيد مـنـاسـبـات مايو 9, 2017بالعافيه عليهم 😂😂 Uncategorized مايو 9, 2017فيديو| غضب واسع بسبب الفضيحة الكبرى في جنازة “فطوم حيص بيص” مـنـوعـات مايو 9, 2017 الأكثر مشاهدةأين العفو العام ياجلالة الملك..؟ Uncategorized أبريل 25, 2017قرار من الحكومة المصرية بنزع حجاب أي فتاة بالقوة..فيديو الشرطة تدعس... أخـبـار عـربـيـة و دولـيـة مايو 1, 2017عفو عام بعد انتهاء القمة العربية Uncategorized مارس 29, 2017الملك : يأمر بتخفيض رواتب ومكافآت كبار المسؤولين أخـبـار مـحـلـيـة يناير 11, 2017بعد الافراج عن الدقامسة ..أيهما اغلى الدماء العربية أم الإسرائيلية مـقـالات الـحـرة مارس 12, 2017الحكومات تنفذ البرامج وتغييرها لن يحل المشكلة مـقـالات الـحـرة فبراير 20, 2017الطقس في عمّانAmmanhaze 26 ° C 26 ° 26 ° 24% 3.6kmh 0%الأربعاء 29 °الخميس 23 °الجمعة 26 °السبت 29 °الأحد 30 °