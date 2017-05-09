الحرة نيوز –

اجمل ايات التهنئة و التبريك للصديق أكرم صالح وزوجته وجدان وذلك بمناسبة قدوم مولودتهما الجديدة (جنا) صباح اليوم سائلين الله عز وجل ان يحفظها ويتممها بصحته ويجعلها من عباده الصالحين .

الف الف مبارك

الأهل والاصدقاء