الحرة نيوز –

:تتجه وزارة الصناعة والتجارة، إلى وضع تسعيرة محددة لمادة القطايف، لشهر رمضان المقبل، حسب مدير مديرية رقابة الأسواق بالوزارة، علي الطلافحة.

وقال الطلافحة ، إن المديرية تجري دراسة، حاليا، على الكلف التشغيلية وكلف المواد الأولية لصناعة القطايف، يضاف إليها هامش ربح.

وأضح أن ر مديرية رقابة الأسواق ستنتهي من الدراسة، خلال الأسبوع القادم، فيما ستعلن تسعيرة القطايف لاحقا.

يشار إلى وجود مخابز ومحال حلويات، تخضع منتجاتها لضريبة المبيعات، ما يعني إضافة ضريبة المبيعات الخاصة بالقطايف على التسعيرة، والبالغة 16%.