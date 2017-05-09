الحرة نيوز –

قررت أمانة عمان، إغلاق مدينة الألعاب الترويحية في منطقة الجبيهة، بشكل نهائي، لأسباب تتعلق بسلامة الزائرين والحفاظ على أرواحهم جراء انعدام شروط السلامة العامة في ألعابها.

وقال رئيس لجنة أمانة عمان، يوسف الشواربة إن تقارير فنية صدرت عن لجان أكدت عدم صلاحية الألعاب للزوار بسبب افتقارها للأمان.

ولفت الشواربة إلى أن الأمانة ستبحث عدة سيناريوهات لإعادة العمل بالجبيهة وستتخذ القرار المناسب لذلك.

وكانت أمانة عمان أغلقت المدينة الصيف الماضي لذات الأسباب، وامتنعت عن طرحها للاستثمار للقطاع الخاص، إلا في حال التأكد من سلامة ألعابها.

وأوصى تقرير عن الأمانة، آنذاك، بإيقاف تشغيل ألعاب في المدينة، ودعا إلى فحص معادن وتصوير لحين الحصول على تقارير معتمدة من قبل فنيين معتمدين من جهات رسمية متخصصة، أو شركات ذات علاقة بفحص مثل هذا النوع من المنشآت وبطريقة علمية وأجهزة خاصة، ولكون مثل هذه الألعاب بحاجة لمتطلبات سلامة عامة عالية جدا وطبيعة عملها وتشغيلها ذات ارتفاعات عالية وتشكل خطورة على زوار المدينة.

وطالب التقرير بشطب ألعاب وبيعها “خردة في أرض موقع مدينة الجبيهة الترويحية”، لكونها تالفة وغير مستخدمة، وكان صدر فيها تقارير تؤكد على ضرورة فكها وشطبها، وأنها كانت تشكل عائقا ومنظرا غير حضاري لوجودها داخل المدينة.

وجاء في التقرير كذلك، أن معظم الألعاب قديمة جدا، وعمرها التشغيلي يصل إلى نحو ٣٠ عاما من موديل ١٩٨٦، وإن هذه الألعاب لا تخضع لاشتراطات الصيانة الوقائية بشكل دائم، حسب توصيات الشركات الصانعة وضمن برامج زمنية معروفة لكل الأجزاء الثانوية والرئيسة.