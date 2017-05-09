الحرة نيوز –

ما الذي يجذب الرجل في المرأة؟ هذا السؤال الأزلي الذي تريد أن تعرف إجابته كل النساء يبدو أن وقت إجابتة قد حان من خلال الاستقصاء الذى أجراه موقع ” LIFE HACKفقد طرح على الرجال سؤالا حول العلامات التي تجذبهم للمرأة وتجعلها جذابة وساحرة في نظرهم وإليك النتائج:

-الإيجابية والروح المرحة:

يحب أغلب الرجال المرأة التي تتمتع بالقدرة على الضحك وبقدر كاف من الطاقة الإيجابية، فالتمتع بتلك الصفة تجعلك مصدرا للروح الخفيفة لمن حولك.

-الثقة بالنفس:

المرأة الواثقة من نفسها تثير فضول وإعجاب الرجل، فقوتها وثقتها بنفسها تمده بالقوة والثبات.

-اللطف:

وفقاً لدراسات من جامعة كولومبيا البريطانية ينجذب الرجال إلى النساء المبتسمات، فابتسامة طبيعية تبعث بالأمل والتفاؤل، هي صفة مهمة مطلوبة لدى الرجال.

-الحسم:

المرأة الحاسمة في قرارتها تكون جذابة في عيون الرجال، لأنها أن تتحلى بالقيادة والحسم فى قراراتها، يقول أحد الرجال وفقا للتقرير: “لا أجد شيئا جميلا في أن أكون أنا دائما قائد العلاقة ولكن من الممتع أن تقود المرأة سير العلاقة في أحيان كثيرة”.

-العاطفة:

بطبيعة الحال أن الرجل يبحث عن العطف لدى المرأة التي تعتبر نبعا للحنان، يرى بعض الرجال وفقا للتقرير أن العاطفة هي الشيء الذي يميز امرأة عن أخرى، فقوة عاطفتها وحنانها على الآخرين تؤثر على انجذاب الرجل لها.

-تميزها في المظهر:

بالتأكيد أن الرجل يجذبه مظهر المرأة بشكل كبير، لكنه يفضل أن تكون لها بصمتها الخاصة وتميزها سواء في تنسيق الملابس أو قصة الشعر أو طريقة وضع الماكياج، فهو لا يريد نسخة مكررة.