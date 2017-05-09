الحرة نيوز –

يختبر تطبيق التراسل الفوري “واتسآب”، ميزتين، استعدادا لإطلاقهما قريبًا، بعدما انتظرهما المستخدمون لفترة طويلة.

يحتاج ملايين المستخدمين الميزة الأولى، لأنها ستتيح لهم أن يحذفوا الرسائل التي قاموا بإرسالها، في غضون الدقائق الخمس الأولى، في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها.

وستسمح الميزة الثانية، للمستخدمين أن يقوموا بتعديل النصوص التي يرسلونها، سواء تعلق الأمر بعرض الحروف أو بشكلها، من دون الحاجة إلى وضعها بين رموز محددة، بحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وجاءت الميزة الثانية لأن مستخدمي واتسآب، حاليا، يضطرون إلى وضع كلمة من الكلمات بين نجمتين، حتى تظهر بشكل عريض لدى من يتلقاها، فضلا عن باقي عناصر التعديل الأخرى.