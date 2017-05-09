الحرة نيوز –

نفذت مديرية الأمن العام قيادة امن اقليم البادية الملكية وبالاشتراك مع كوادر البحث الجنائي والامن الوقائي وعلى اثر جريمة قتل حصلت فجر اليوم راح ضحيتها احد المواطنين ، مداهمة في البادية الشمالية لثلاثة اشخاص من المطلوبين الخطيرين والمسجل بحقهم العديد من القضايا احدهم من جنسية عربية ويلقون القبض عليهم بعد مقاومة شديدة وتبادل لاطلاق النار .

وحول التفاصيل قالت ادارة العلاقات العامة والاعلام في مديرية الامن العام ان غرفة العمليات الرئيسية قي قيادة امن اقليم البادية الملكية تبلغت فجر اليوم بقيام مجهولين باطلاق عيارات نارية على مواطنين اثنين في احدى مناطق البادية الشمالية ونتج عن الحادثة وفاة مواطن ثلاثيني واصابه الاخر وهو بحالة متوسطة فيما لاذ مطلقو النار بالفرار من المكان , وبوشرت التحقيقات في الحادثة لتحديد هوية الجناة والقاء القبض عليهم .

واضافت ادارة العلاقات العامة والاعلام انه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من قيادة امن اقليم البادية الملكية وكوادر البحث الجنائي والامن الوقائي العاملين ضمن اختصاصهم حيث باشروا بجمع المعلومات حول القضية لتحديد هوية الاشخاص المشتبه بهم، ومن خلال كل ما جُمع من أدلة وقرائن ومعلومات ، فقد تم تحديد هوية ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في ارتكاب القضية وهم من اصحاب السوابق الجرمية والخطيرين واحدهم من جنسية عربية وبوشر العمل من اجل تحديد مكان تواجدهم تمهيدا لالقاء القبض عليهم .

وتابعت ادارة العلاقات العامة والاعلام ان فريق التحقيق تمكن من خلال التحقيقات من تحديد مكان تواجد المشتبه بهم في احد المنازل في البادية الشمالية وتم وضع خطة لمداهمتهم من قبل قيادة امن اقليم البادية الملكية وكوادر البحث الجنائي والامن الوقائي , وتم تنفيذ المداهمة للمنزل حيث بادر المشتبه بهم باطلاق عيارات نارية باتجاه القوة وتم الرد عليهم بالمثل حيث تمكنت القوة من القاء القبض على شخصين داخل المنزل بعد مقاومة شديدة فيما لاذ الثالث بالفراروهو من جنسية عربية ( ومصنف خطير جداً بقضايا أمنية وجنائية ) وجرى متابعته في منطقة صحراويه لحين التمكن من القاء القبض عليه وضبط بحوزته سلاحين ناريين وبوشرت التحقيقات .