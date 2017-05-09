الحرة نيوز –

انتقد العديد من المغتربين الاردنيين في دول الخليج العربي صمت وزارة الخارجية الاردنية و عدم متابعتها لمشكلاتهم في غربتهم على الرغم من المطالبات العديدة للسفارات و القنصليات الاردنية المنتشرة في تلك الدول لمراجعة و متابعة تلك القضايا.

و كان آخر تلك المشكلات التي لم تتابعها السفارات و القنصليات الاردنية، رسالة وصلت عدد من المواطنين تلخصت مشكلتهم في ان المملكة العربية السعودية رفعت تأشيرة المرور إلى 300 ريال سعودي وأصبحت عمولة المكتب الذي يسلم الجوازات للمسافرين الاردنيين حوالي 160 ريال وفرضوا تأمينا صحيا قدره 500 ريال على الاطفال دون الخمس سنوات وكذلك نفس المبلغ على من هو فوق الـ55 سنة، بالاضافة الى من هم في سن 11 إلى 54 سنة يدفع تأمين صحي 250 ريال و عمولة مكتب 400 ريال.

و بين المواطنون الاردنيون ان العائلة المكونة من ستة أشخاص بحاجة إلى مبلغ 800 دينار من أجل الحصول على تأشيرة مرور للوصول إلى الأهل في الاردن من أجل مسير يوم واحد يدفع هذا المبلغ.

و اكد المواطنون انهم حاولوا التواصل مع السفارة الاردنية لكن دون جدوى كما حاولوا الاتصال مع القنصلية الاردنية ولكن دون جدوى، مؤكدين ان هذه الاجراءات تخص المقيمين الأردنيين في البحرين وقطر وعمان والكويت.

و ناشد المواطنون وزير الخارجية و شؤون المغتربين ايمن الصفدي بضرورة التدخل و مخاطبة الجهات المسؤولة في تلك الدول لانهاء معاناتهم بدفع تلك المبالغ الطائلة اثناء عبورهم الى الاردن، مشددين على الوزير ان يبدأ بالاصلاحات التي بدأها بالفعل منذ تسلمه الحقيبة الوزارية.