الحرة نيوز –

استعرض أعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان لدى لقائهم الثلاثاء برئاسة العين مروان الحمود وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات تحديات تصدير وتسويق المنتجات الزراعية.

وأكد الحمود أهمية تنظيم تداول واستخدام المبيدات الزراعية، وضبط اسعار المنتجات الزراعية، والتحقق من المواصفات وسلامة التخزين للمنتجات المستوردة، مشيرا الى المشاكل التي يعاني منها قطاع الزراعة في ظل الظروف المحيطة واهمها العمالة والاستيراد والتصدير والتي تتطلب تضافر جميع الجهود لحلها.

وقال الحنيفات ان الوزارة اتخذت جملة إجراءات لضمان سلامة المنتجات الزراعية للمستهلك المحلي والخارجي من خلال الارشاد وتكثيف الفحوصات والعينات العشوائية وشراء اجهزة حديثة ووضع آلية لسحب العينات تضمن ربط العينة بالإرساليات، فضلا عن مراجعة المبيدات المسجلة والغاء تسجيل بعضها .

ولفت الى ان الاردن صدّر في آذار الماضي 2645 طنا من المنتجات الزراعية الى الاسواق الاوروبية، كما ارتفعت صادرات الخضار والفواكه إلى دولة الامارات العربية المتحدة في الاسبوع الاول من الشهر الجاري بنسبة 35 بالمئة مقارنة مع شهر نيسان الماضي، موضحا ان هناك جهدا دبلوماسيا اردنيا لتوضيح الآليات التنفيذية والاجرائية التي تضمن سلامة المنتجات الزراعية الاردنية.

وعرض الحنيفات لتوجهات الوزارة في إعداد مصفوفة مشاريع لقطاع الزراعة قبيل شهر رمضان، وإنشاء وحدة مشاريع، واعادة هيكلة الوزارة بما يعيد ارتباط الارشاد الزراعي بالوزارة، وإنشاء مديرية للتنمية الريفية، واخرى خاصة بسلاسل الإنتاج، مشيرا الى توجه حكومي لدعم سعر طن القمح من المزارع بمبلغ 50 دينارا.

وقال ان حجم الاقراض في مؤسسة الاقراض الزراعي بلغ نحو 30 مليون دينار مع نهاية شهر نيسان الماضي