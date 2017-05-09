الحرة نيوز –

اشتكى ذوو طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، تعرضها للضرب المبرح من قبل عمها، التي تعيش عنده منذ وفاة والدها.

وفي التفاصيل ؛ قالت إحدى قريبات الطفلة، إن المدعي العام قرر توقيف عمها لمدة 15 يوم في سجن الجويدة، حيث سيتم تكفيله خلال أيام، مناشدة رئيس المجلس القضائي الإيعاز بعدم تكفيله.

وأضافت أن الطفلة تم إدخالها قسم العناية المشددة بمستشفى الزرقاء الحكومي لخطورة حالتها.

وطالبت قريبة الطفلة ضرورة الوقوف مع الطفلة وحمايتها من التعذيب، ومحاسبة عمها.

بدوره قال مصدر طبي بمستشفى الزرقاء الحكومي إن طفلة أدخلت لـقسمicu حيث تبين ومن خلال الكشف الاولي تعرض الطفلة لضرب عنيف ، مشيراً أنه سيتم إجراء عملية استكشاف عاجله لها.

بدوره أكد مصدر أمني أن قسم حماية الأسرة بالزرقاء تبلغ بوجود طفلة تتعرض للضرب، وعند ذهاب الفرق المعنية للمنزل شوهدت الطفلة وعليها آثار ضرب، الأمر الذي دفع بحماية الأسرة لعرض عم الطفلة على المدعي العام وتوقيفه 15 يوماً على ذمة التحقيق، ونقلت الطفلة لمستشفى الزرقاء الحكومي حيث تم إدخالها لقسم العناية الحثيثة هناك.