الحرة نيوز-

طالب النائب قصي الدميسي، الحكومة بإصدار عفو عام، بهدف تخفيف الضغط على المواطن، وتقليل حالات الاحتقان الموجود في الشارع.

وقال، في رسالة وجهها إلى الحكومة اليوم الثلاثاء، إن بعض المواطنين وجراء زيادة الأسعار وارتفاع نسب الفقر والبطالة، “انحرفوا عن الطريق السليم والأعراف والتقاليد، وارتكبوا مخالفات وجرائم”.

وأضاف الدميسي أنه ومع اقتراب احتفالات المملكة بعيد استقلالها الـ71، نأمل أن يكون العفو عنوان لهذه الاحتفالات، مشيراً إلى أن آخر عفو صدر في العام 2011.

وتابع أن قرار العفو يتطلع إليه الكثير من المسجونين النادمين على أفعالهم، ناهيك أيضاً عن تكلفة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والتي تتحملها خزينة الدولة.

من جهة ثانية، ثمن الدميسي توجه الحكومة حول إعادة صياغة بعض مواد قانون العقوبات، مؤكداً ضرورة تجديد بعض العقوبات على مخالفات وجرائم، خصوصاً تلك المعنية بجرائم القتل والشرف والمخدرات والإرهاب، لما لها من أثر سلبي بالغ في المجتمع وأبنائه.