الحرة نيوز –

أكد مصدر مسؤول في صندوق الزكاة أن كشوفات أسماء الغارمات المتواجدات داخل السجون على قضايا مالية ستصل إلى ادارة الصندوق خلال اليومين القادمين.

وقال المصدر إن الادارة تراجع الكشوفات مع الأجهزة الامنية وستقوم بتنظيمها وتحديد المبالغ المترتبة عليهنّ لتقوم ادارة الصندوق بتسديدها وانهاء الاجراءات اللازمة لاستخراج “كف الطلب” عن تلك السيدات الغارمات.

ورجح المصدر أن يتم تسديد المبالغ التي تقل عن ألف دينار في المرحلة الأولى، في حين سيتم التسديد عن النساء المطلوبات من قبل التنفيذ القضائي في المرحلة الثانية