الحرة نيوز –

أكدت وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين عمق الشراكة القائمة بينهما وسعيهما لتطوير المهنة والنهوض بمستواها وتحسين ظروف منتسبيها.

قال وزير الصحة الدكتور الشياب إن تعزيز الوزارة بالكوادر الطبية على سلم الأولويات، لافتا إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة القريبة تعيين 216 طبيبا؛ وذلك ضمن جدول تشكيلات 2016 فيما يجري العمل لملء الشواغر ضمن جدول تشكيلات 2017، ومن ضمنها تعيين أطباء.

وأكد الشياب اهتمام وزارة الصحة بموضوع الأطباء العاطلين من العمل من خريجي عامي 2012-2013، إذ تم التنسيق بهذا الشأن بين الوزارة ونقابة الأطباء وديوان الخدمة المدنية لإيجاد أفضل الحلول لتعيين هؤلاء الأطباء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بنقيب الأطباء الاردنيين الدكتور علي العبوس أمس، بحضور أمين عام وزارة الصحة الدكتور أحمد قطيطات، وعضو مجلس النقابة رئيس لجنة ضبط المهنة الدكتور هشام الفيتاني.

وأضاف الشياب أن الوزارة تنظر باهتمام بالغ لمجمل القضايا التي تطرحها النقابة وتعمل بالتنسيق والتشاور والتعاون معها لتحقيق المزيد من الانجازات الطبية والحلول الناجعة لمجمل القضايا مثار البحث.

وأشار الى انه سيتم مخاطبة الجهات المعنية ووزارة المالية فيما يتعلق بمسألة تغريم عدد من أطباء مستشفى الرمثا مبالغ مالية على خلفية محاسبية.

واتفق الجانبان على بحث مسألتي نظام الاعتمادية ومشروع قانون المسؤولية الطبية في اطار اجتماع مجلس النقباء خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالاتفاق على منح الطبيب المقيم المؤهل لقب مساعد اختصاصي، أكد وزير الصحة أنه سيتم مخاطبة ديوان التشريع على الفور ليتسنى السير بالاجراءات القانونية اللازمة لاقرار هذا اللقب.

واتفق الجانبان على ضرورة متابعة جميع القضايا المتعلقة بالاعتداء على الكوادر العاملة في وزارة الصحة، حيث أكد الشياب ايلاء هذا الموضوع أهمية واتخاذ الاجراءات التي من شأنها الحد من الاعتداءات.

من جهته، أكد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس حرص النقابة على مد الجسور مع وزارة الصحة وإدامة التواصل معها في مجمل المسائل والقضايا الصحية مثمنا تفهم الوزير واستجابته للقضايا التي تطرحها النقابة .

وعرض العبوس قضايا عديدة تمثلت في مسألة العاطلين عن العمل من الأطباء خريجي 2012-2013 وإعطائهم الأولوية في التعيين، لافتا الى ان عددهم يناهز الخمسين.

وأكد ضرورة ايلاء موضوع أطباء مستشفى الرمثا أهمية واعفاءهم من الغرامات المالية التي ترتبت عليهم جراء معالجتهم مرضى قبل سنوات دون استيفاء رسوم الكشفية.

وقال العبوس إن الأطباء غير مسؤولين عن أخطاء المستشفى الادارية والمالية وغير معنيين في متابعة الأمور المحاسبية والحصول على وصل مالي لمعالجة المرضى، وان مسؤولية الطبيب تنحصر في معالجة المريض ولا صلة له اطلاقا بالأمور المالية.

وأكد نقيب الأطباء متابعة النقابة المتواصلة لتعديل قانونها لجهة منح الطبيب المقيم المؤهل لقب مساعد اختصاصي ومسألة الأطباء المقيمين غير مدفوعي الأجر في عدد من القطاعات الصحية وظاهرة الاعتداء على الأطباء، وتحصيل نسبة 1% من المستشفيات وفقاً لقانون النقابة وغيرها من القضايا التي تهم الجسم الطبي.