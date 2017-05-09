الحرة نيوز –

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تفوقه على ضيفه موناكو الفرنسي ٢-١ في اياب الدور نصف النهائي من البطولة.

ماريو ماندزوكيتش افتتح التسجيل في الدقيقة ٣٣، وأضاف داني ألفيس الهدف الثاني في الدقيقة ٤٤ من تسديدة مميزة عجز سوبيستش حارس مرمى موناكو من التصدي لها لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني نجح مبماي من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة ٦٩، لينتهي اللقاء بتفوق السيدة العجوز ٢-١.

يوفنتوس تأهل إلى المباراة النهائية التي ستستضيفها مدينة كارديف في ويلز بعدما تفوق في مجموع اللقائين ٤-١