الحرة نيوز –

يبقى الطقس حاراً نسبياً نهار اليوم في أغلب المناطق، وحاراً بشكل لافت في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية. وبين موقع طقس العرب، ان الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط ظهراً وعصراً وتثير الغبار في مناطق البادية، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة. في حين، يكون الطقس دافئاً عموماً ليلاً، وتكون الرياح متغيرة الإتجاهات إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” أن تنخفض درجات الحرارة نهار غد، ويصبح الطقس ربيعياً دافئاً ومشمساً في أغلب المناطق وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة.