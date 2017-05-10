الحرة نيوز –

أشعلت الشابة جويس تادو، 27 عاماً، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خطفت أنظار الركاب بجمالهما.

وتعمل الفتاة سائقة في شركة “أوبر” لخدمات الركاب في الفلبين، وقالت جويس التي توصف بأنها “السائقة الأكثر جاذبية في العالم”، إن الركاب مبهورون جداً بجمالها وليس لديهم أي مانع من الجلوس معها بالسيارة لأطول فترة ممكنة حتى مع الوقوف لفترات طويلة في إشارات المرور.

وكانت تعمل تادو والتي تقطن في مانيلا بالفلبين، مندوبة مبيعات في شركة أدوية، ولكنها شعرت بالملل من وظيفتها، فقررت تغيير مهنتها وبدأت في العمل كسائقة سيارة أجرة قبل ثمانية أشهر بجانب دراسة فن الخياطة، كان ذلك بحسب صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وبدأت جويس التي درست علم النفس، تنشر صور لها وهي تقود السيارة، ما أثار إعجاب الآلاف، ودفع الكثير من الرجال إلى مطاردتها.

وتابعت الفتاة التي تعمل 12 ساعة في اليوم: “عادة ما يتوقع الركاب وصول رجل في السيارة، ولكنهم يتفاجأون عند رؤيتي”، وأضافت: “أحب الاهتمام والشعور بالحب من الآخرين وأنا سعيدة بالتقاط الصور مع الركاب، وأشعر بمنتهى

