الحرة نيوز –

اوقف عمال مصنع لافارج الاردنية للاسمنت في منطقة الرشادية جنوبي محافظة الطفيلة، خط الإنتاج الرئيسي لمادة الاسمنت عن كافة الخطوط الفرعية كإجراء تصعيدي لعدم تجاوب الادارة على مطالبهم.

وانتقد المعتصمون عدم استجابة الحكام الاداريين في الطفيلة لمطالب المعتصمين مؤكدين عدم زيارة اي مسؤول لخيمة المعتصمين في اليوم الرابع على التوالي من اعتصامهم، لإيجاد الحلول المناسبة لمطالبهم وكأن الامر لا يعني اقتصاد محافظة بأكملها، حيث يعتبر مصنع الرشادية الرافد الاساسي للحركة الاقتصادية في الطفيلة.

وجدد المعتصمين مطالبهم بالزيادة السنوية للموظفين هذا العام، والزيادة الاستثنائية للموظفين بالتساوي وليس حسب التقاييم السنوية، وانجاز اتفاقية مكافئة نهاية الخدمة الدائمة لجميع الموظفين.

يشار الى ان عمال المصنع معتصمين على مدار الايام الاربعة الماضية اوقفوا خلاله العمل في قسم التعبئة لعدم استجابة ادارة لافارج لمطالبهم، في حين اوقفوا اليوم خط الانتاج الرئيسي لعدم التفات الحكام الاداريين والمسؤولين لإعتصامهم المشروع- بحسب رأيهم-.