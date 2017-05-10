الحرة نيوز –

قال مرشح قائمة الهمة في انتخابات نقابة الصيادلة ماهر الزيود انه سيقف في خندق الوطن منحازا الى المصلحة الوطنية فقط مؤكدا أن انسحابه جاء وفق قناعات شخصية وأسباب يفضل أن يحتفظ بها لنفسه

وجاءت تصريحات الزيود للحرة اثرة الضجة التي حصلت بعد اعلانه الانسحاب من انتخابات الصيادلة حيث أن المرشح الزيود من المرشحين الذين لهم ثقل كبير حيث أدى انسحابه الى تساؤلات كثيرة في الأوساط النقابية

ويذكر أن الدكتور الصيدلاني ماهر الزيود من الأشخاص الذين يتمتع بعلاقات قوية ومتينة مع زملائه الصيادلة على مختلف أماكن تواجدهم كون كان عضوا بارزا في النقابة في اللجنة الاجتماعية مامكنه من الاتصال بشكل مباشر مع الكثير من الزملاء والتواصل لحل كافة المشكلات