الحرة نيوز –

الشيخ عواد حاكم الفايز ود. سطام الفايز والشيخ علي مذود يبحثونالعلاقات بين الشعبين الأردني والسوري وسبل تطويرها

أكد كل من الشيخ عواد حاكم الفايز مؤسس مؤتمر العشائر الأردنية الأول ود.سطام الفايز رئيس التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي والشيخ على مذود الجاسم رئيس مجلس القبائل والعشائر السورية، أكدوا على عمق العلاقات بين الشعبين الأردني والسوري وأن هذه العلاقات لن تؤثر عليها الأحداث السياسية في المنطقة فهي راسخة وعميقة وتشهد المزيد من التطور مشيرين في اللقاء الذي جمعهم في مقر التجمع الأردني المؤيد للنظام الهاشمي صباح الأربعاء 10-5-2017 أن العلاقات بين الشعبين السوري والأردني هي قديمة قدم التاريخ وبقيت صامدة رغم مرور المنطقة العربية بأحداث سياسية ساخنة شبيهة بما يحدث الآن مؤكدين أن أي قرار سياسي ومهما كانت طبيعته لن يهز مثل هذه العلاقات

وأستعرض كل من الشيخ عواد حاكم الفايز ود.سطام الفايز والشيخ علي مذود الجاسم سبل تطوير هذه العلاقات ومختلف أوجه التنسيق بين الطرفين

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية ومؤتمرات للدفع باتجاه التآخي بين الشعبين مؤكدين في نفس الوقت أن التآخي بين الشعب السوري والأردني هو في أحسن حالاته ولم تشبه أي شائبة في أي وقت

وأكدوا أن التطورات السياسية تتطلب الاجتماع من وقت لآخر وبحث مايستجد من أحداث وتطورات

وعبروا في اختتام اجتماعهم عن التفافهم خلف القيادة الهاشمية الحكيمة