الحرة نيوز –

نفذت مديرية منطقة وادي السير بالتعاون مع مدارس اكاديمية المجد الوطنية مبادرة لزراعة الاشجار والحوليات في حديقة حسين خواجا.

واشار مدير المنطقة المهندس خالد قصاد الى ان المبادرة التي نظمتها وحدة التطوير وشعبة الحدائق في المنطقة تهدف الى زيادة المساحات الخضراء وتعميق الحس بالانتماء واهمية العمل التطوعي لدى الشباب من خلال اشراكهم بالنشاطات المتنوعة.

من جانبها اكدت رئيس وحدة التطوير منى شنيكات ان المبادرة التي اشرف على تنفيذها المهندسة اريج صندوقة تأتي في اطار النشاطات التي تنظمها الوحدة لاتاحة الفرصة لابناء المجتمع المحلي للمشاركة بخدمة المدينة ومرافقها الخدمية ومنها الحدائق العامة .