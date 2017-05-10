الحرة نيوز –

وجه مسؤولون سابقون في الجيش البريطاني رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، طالبوا فيها بحل أزمة تمويل القوات المسلحة التي باتت تهدد أمن الجيش البريطاني.

وذكرت صحيفة “تايمز”، اليوم الأربعاء، أن العسكريين السابقين قالوا، في رسالتهم، إن سياسة ترشيد الانفاق باتت تنعكس سلبا على ضمان جهوزية القوات المسلحة، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في وقت يزداد فيه خطر اندلاع أعمال قتالية.

وأكد العسكريون البريطانيون أن من الضروري حل مثل هذه المسألة، المتعلقة بالمجال الأمني، مشيرين إلى “تهديدات” من الجانب الروسي والكوري الشمالي.

وأرسل العسكريون هذه الرسالة، قبل لقاء رئيسة الوزراء المقرر اليوم الأربعاء، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبيرغ. ومن المتوقع أن تكون مسألة تمويل ميزانيات القوات المسلحة على رأس المحادثات.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد تحدث في شهر آذار الماضي، عن نية وزارة الدفاع خفض عدد القوات المسلحة بسبب عجز في ميزانية وزارة الدفاع.