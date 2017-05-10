الحرة نيوز –

وجه مدعي عام اربد قحطان قوقزة تهمة القتل لشخصين وتهمة الاشتراك بالقتل الى 12 شخصا آخر شاركوا بالمشاجرة التي وقعت في بلدة الصريح اول من امس الاثنين وذهب ضحيتها الدكتور قتيبة الشياب.

وحسب مصدر امني مسؤول في قيادة امن اقليم الشمال: انه تم توقيف جميع الاشخاص الذين وجهت اليهم هذه التهم بمركز اصلاح باب الهوى بإربد تمهيدا لتحويلهم للجهات القضائية المختصة.

وأوضح المصدر ذاته ان “الشخصين المتهمين بالقتل اعترفا بالتحقيقات بقيامهما بإطلاق عدة طلقات من سلاح (بمبكشن) في اروقة مستشفى الملك المؤسس والتي اصابت الدكتور الشياب بأنحاء متفرقة من جسمة وتوفي متأثرا بجراحه، مشيرا الى انه تم ضبط الاسلحة المستخدمة بالواقعة والتحفظ عليها.

وعلى صعيد متصل اكد المصدر ان الجهود والمساعي التي بذلت من قبل محافظ اربد رضوان العتوم والقيادات الامنية نجحت بإقناع ذوي الدكتور الشياب باستلام جثته ودفنه بعد صلاة عصر اليوم الاربعاء.