الحرة نيوز –

أصدر اللواء أحمد الفقيه مدير الأمن العام توجيهاته لكافة مديريات ومراكز الأمن العام بعدم توقيف أي معلم إلا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم في منطقة المعلم .كما دعا الفقيه في تعميم يحمل تاريخ 7 ايار الجاري، الى ان لا يتم توقيف أي معلم داخل مدرسته ، وأن يعامل المعلم المعاملة التي تحفظ هيبته ومكانته وكرامته خلال كافة الإجراءات.

وجاء في نص الكتاب الذي حمل صفة ‘عاجل جدا’ ، وحمل موضوع ‘التعامل مع المعلمين’ ما يلي: نظرا للدور الريادي والهام الذي يقوم به المعلمين ، وما يحملوه من رسالة سامية في اعداد جيل مثقف وواعي يخدم بلده ووطنه ، وتقديرا من مديرية الامن العام للمعلم والرسالة التي ينهض بها ، وحفاظا على مكانته وهيبته في نفوس الطلبة وذويهم ، تتخذ الإجراءات التالية في حال استدعاء اي معلم مطلوب في قضية لدى جهة امنية او قضائية او وجود اي قضية بحقه لدى المركز الامنية:

التنسيق مع مدير التربية والتعليم في المنطقة المطلوب بها المعلم هاتفيا او خطيا، والجهة الامنية المطلوب توديعه اليها بطريقة تحفظ هيبته ومكانته، امام الطلبة وبما يحقق الهدف الامني دون اللجوء لضبته من قبل مرتباتكم داخل المدرسة.

حل الاشكالية داخل المركز الامني في القضايا البسيطة والتي يكون فيها التنازل عن الحق الشخصي من قبل الطرفين، وان يتم معاملة المعلم بشكل لائق بكل احترام وبما يضمن هيبته والمحافظة على كرامته.

كفيل المعلم عن طريق المركز الامني في القضايا البسيطة التي لا يترتب عليها تبعات، وتفاهم للمشكلة لاحقا، وحسب تقديرات رئيس المركز الامني.

لإجراءاتكم ، وتعميم ذلك عل كافة العاملين بإمرتكم، واعتباره بغاية الاهمية .يشار الى الكتاب وجه لكل من قادة امن الاقاليم ، ومدير ادارة البحث الجنائي ، ومدير ادارة مكافحة المخدرات، ومدير ادارة حماية الاسرة ، ومدير ادارة التنفيذ القضائي ، ومدير شرطة الاحداث بالوكالة ، ومدير الامن الوقائي بالإنابة.