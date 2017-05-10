الحرة نيوز –

بعد أن ناشد عدد من حراس المدارس الحكومية في مدينة اربد وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز لأنصافهم ورفع الظلم عنهم بعد معاناة استمرت عشرات السنين ولم يجدوا من ينقذهم بسبب ساعات العمل الطويلة التي تصل إلى 17 ساعة يومياً.

اليوم تحدث عدد من حراس المدارس الحكومية في البادية الجنوبية ومحافظة معان انهم يواجهون نفس المعاناة وانهم بصدد تنفيذ اعتصامات خلال الايام القادمة على باب وزارة التربية والتعليم في العاصمة عمان.

وبين احد حراس المدارس انه لا يوجد عطل نهائياً للحراس والوزارة تتجاهل هذه الفئة التي تعمل بصمت رغم خطورة عملهم الذي لم تعترف به وزارة التربية اسوى بباقي الدوائر الحكومية والوزارات.

واشار انه حتى لا يحصل اي حارس مدرسه على بدل خطورة قامت وزارة التربية والتعليم بالغاء مسمى حارس واصبح اما اذن او مستخدم او مراسل، ويتم تكليفهم بالعمل لحراسة المدراس دون اعطائهم اي من حقوقهم التي هي من حقهم.

واضاف الحياة المعيشة اصبحت عناء كبير علينا بسبب الرواتب المتدنية، ونطالب باحتساب جميع العطل الرسمية كعمل اضافي ورافع الرواتب .

وعلمت مصادر انه سوف ينفذ عدداً كبيراً من حراس المدارس اعتصامات امام وزارة التربية والتعليم من مختلف مناطق المملكة، وكما انه سوف تتوجه باصات تقل حراس المدارس من مدينة معان الى العاصمة عمان لتنفيذ تلك الاعتصامات لأنصافهم ورفع الظلم عنهم على حد قولهم.