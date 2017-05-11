الحرة نيوز –

أعلنت الخارجية الأميركية عن تخصيص 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتيح تحديد مكان أبو محمد الجولاني قائد تنظيم “جبهة فتح الشام” النصرة سابقاً في سوريا.

كما أوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنها المرة الأولى” التي تستهدف فيها مكافأة من الخارجية الأميركية مسؤولاً في هذه المجموعة.

إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية بحسب تقارير إعلامية “أن جبهة النصرة لا تزال فرع القاعدة في سوريا”.

وكانت “فتح الشام” قد أعلنت في نهاية كانون الثاني/يناير 2017 اندماجها مع 4 مجموعات أخرى ضمن مجموعة أطلق عليها “هيئة تحرير الشام”.