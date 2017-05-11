الحرة نيوز –

أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتور سامي السلايطة، أن الفرق الهندسية التابعة للوزارة تجري مسوحات هندسية وزيارات ميدانية إلى المدارس الحكومية للاطلاع على واقعها وتقديم تقارير بذلك لاجراء الصيانة اللازمة حسب توافر المخصصات.

وأضاف السلايطة ان مهندسي الوزارة أوصوا بإزالة أجزاء من مدارس في (8 – 10) مواقع.

ولفت السلايطة إلى أن ميزانية الوزارة محدودة لهذا العام، الأمر الذي دفعها إلى مخاطبة الجهات المانحة لتمويل تلك المشاريع مباشرة، وذلك لكونها تحتاج مبالغ ضخمة، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين بهذا الخصوص وهناك مفاوضات مع جهتين اخريين لتمويل ما تبقى من المشاريع.

وفيما يتعلق بمدرسة تقبل الاساسية ومدرسة المصطبة الثانوية، قال السلايطة ان فرق الوزارة تعمل الان بالميدان لحل مشكلة هاتين المدرستين حفاظا على سلامة الطلبة.

وكان طالبات مدرسة تقبل امتنعن عن دخول الغرفة الصفية احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن المدرسة منذ أربعة أشهر، الأمر الذي يحول دون امكانية اشعال الأضواء أو المراوح في ظلّ الارتفاع الكبير على درجات الحرارة.