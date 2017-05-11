الحرة نيوز –

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن فضيحة جنسية كبرى في هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، تتمثل باعتراف عضو في الهيئة والتي تعتبر بمنزلة القيادة العليا للجيش الإسرائيلي.

وبحسب الصحيفة، فإن النائب العسكري العام العميد “شارون أوفك” كشف النقاب أنه شاذ جنسيا ويقول: “لم أشعر بأي تمييز ضدي في الجيش لأنني شاذ جنسياً”

يأتي ذلك في وقت، تشير فيه وسائل إعلام إسرائيلية الى تصاعد حالات التحرش الجنسي من قبل الجنسين داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واحتجاجا على ظاهرة التحرش الجنسي داخل الجيش والمجتمع الإسرائيلي، ولتسليط الضوء على خطورة الظاهرة، أفرجت ممثلات إسرائيليات فيديو إرشاديا، يتبادل فيه الرجال والنساء الأدوار، ويظهر الجندي الإسرائيلي ضحية عندما تتحرش به جنسيا مجندات ذوات مناصب أعلى.

وهيئة الأركان العامة، عبارة عن هيئة عسكرية تتكون من أعلى الرتب العسكرية في الكيان الإسرائيلي، ويقف على رأسها ضابط يحمل أعلى رتبة في الدولة وهي رتبة فريق (جنرال)، ثم يأتي بعده نائب رئيس هيئة الأركان وهو ضابط برتبة لواء.

وتقوم الهيئة بمهام (التخطيط والتنسيق والقيادة) وتحدد العقيدة العسكرية للجيش استناداً لسياسة الحكومة، وهي المسئولة عن إعداد الجيش للحرب وتحديد احتياجاته اللوجستية وإقرار الخطط وتنفيذها، والتدريب في إطار السياسة التي تقررها الحكومة.